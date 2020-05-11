Haber, Son Dakika, Haberler

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkeye getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi.

11.05.2020 07:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 07:05

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkeye getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan uçakla İstanbul'a getirilen 88 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Fildişi Sahilleri ve Liberya’dan getirilen 88 Türk vatandaşı Düzce’de yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Liberya, Düzce, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan’ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi’nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu Haber
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Haber
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Haberler››Güncel››Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan getirilen 88 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:33: Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu - Haber 08:29: Düziçi Kaymakamı Almalı'dan "Bayramda gelmeyin" çağrısı - Haber 08:25: Rize'de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu - Haber 08:25: YASAĞIN ARDINDAN İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM - Haber 08:22: Meteorolojiden yağış uyarısı - Haber 07:55: Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var - Haber 01:30: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin