18.07.2019 11:05
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Fildişi Sahilli futbolcu Seri, İstanbul'da

Fildişi Sahilli futbolcu Seri, İstanbul

Galatasaray Kulübünün İngiliz takımı Fulham'dan kiralamak için görüşmelere başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübünün İngiliz takımı Fulham'dan kiralamak için görüşmelere başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.
THY'ye ait tarifeli uçakla Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan Seri'yi, Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar karşıladı.
Genel Havacılık Terminali'nin dışında bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, Seri terminalden çıkarken tezahüratlar yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu, taraftarların sevgi gösterilerine alkışla karşılık verdi. Taraftarların Galatasaray atkısı taktığı Seri, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA
Fildişi Sahili, Galatasaray, İstanbul, Spor

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