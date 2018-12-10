File Torbalar Silivri'de Sahneye Çıktı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:27



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:27

– Çevre kirliliğini önlemeyi ve naylon poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen Silivri Belediyesi file torbaları pazarlarda sahneye çıkardı.Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Silivri Belediyesi de harekete geçti. Naylon poşetlerin ücretli olmasının caydırıcılığı olabileceğini ancak file torba kullanılmasının çevreyi koruma adına daha anlamlı olabileceğini belirten Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar "Naylon Hayata Yumuşak Bir Başkaldırı" sloganıyla pazarlarda file torba dağıttı.Vatandaşların oldukça memnun kaldığı uygulamayla ilgili bilgi veren Işıklar, şunları kaydetti:"Fileler tekrarı olan ürünlerdir. Bunlar daha sonra da kullanılabilecek. Eskiden de zaten bunlar kullanılıyordu. Dönüşümlü kağıt kullanılmasını da teşvik etmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili önerilerimizi de gündeme getireceğiz. Önemli olan bu fikirleri yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte planlayarak hayata geçirmesidir. Halkımız da çok ilgi gösterdi." - İstanbul