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File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ve 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası tüm hızıyla sürdürülüyor.

01.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:45File ve potada heyecan dorukta, şampiyon bugün belli olacak
Gençlik ve Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3' Turnuvası ve 'Evinin Sultanları' Turnuvası tüm hızıyla sürdürülüyor.

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor. Isparta'da da düzenlenen maçlar, adeta nefesleri keserken, katılımcılar finallere kalabilmek adına canla başla mücadele ediyor.

Işıkkent Spor Salonu'ndaki Voleybol turnuvalarında 15 takım, 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde müsabakalarda bugün yapılacak final maçları sonrasında şampiyon belli olacak. - ISPARTA

basketbol, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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