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Filede başkent derbisi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası, Spor Toto ile Halkbank arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

10.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:24Filede başkent derbisi
AXA Efeler Ligi'nin 5. haftası, Toto ile Halkbank arasındaki başkent derbisine sahne olacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak haftanın kapanış maçı saat 19.30'da başlayacak.
Spor Toto, bu sezon oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Halkbank ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen genç oyuncu Furkan Aydın, karşılaşmaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacaklarını belirtti.
Rakiplerini iyi tanıdıklarına işaret eden Furkan, şu ifadeleri kullandı:
"Ligde yenilgi almayan birkaç takımdan biri. Puan tablosuna yansıtamadık ama biz de çok iyi bir takımız. Hem bireysel hem de takım olarak eksiğimiz yok. İnsan, Halkbank forması içinde kendisini daha da güçlü hissediyor. Yaşadığımız şanssızlıkları bu maçta kırmak için Spor Toto karşılaşmasını iyi bir fırsat olarak görüyorum. Buradan alacağımız üç puan ilk yarının bundan sonraki bölümü için kapıları ardına kadar açacaktır. Kendimize güveniyoruz."

Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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