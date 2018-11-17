Filede Derbi Fener'in

Fenerbahçe
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Sultanlar Ligi 5. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray
HDI Sigortayı 25-19, 25-16, 28-26 setler sonunda 3-0 mağlup etti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-16 ve son seti de 28-26 alarak sarı-kırmızılıları 3-0 yenmeyi başardı. Maçın en skoreri Fener'de 16 sayıyla oynayan Melissa Vargas oldu. Bu müsabaka ile birlikte Fenerbahçe ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise üst üste 4. yenilgisini aldı.
(İHA)
Türkiye Voleybol Federasyonu,Vestel Venüs,Galatasaray,Fenerbahçe
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:26