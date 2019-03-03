03 Mart 2019, 16:09
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Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Güldeniz.

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu.

Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11)

Süre: 100 dakika (25,26,29,20) - İSTANBUL Vestel, Sigorta, Galatasaray, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA


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