03 Mart 2019, 16:21
»»

Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

Filede Derbinin Galibi Eczacıbaşı Vitra

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

---KÜNYE---

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener. Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Güldeniz. Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Çağla, Buse (L), Atkinson, Nursevil, Cansu. Setler: 3-1 (25-20,25-20,22-25,25-11) Süre: 100 dakika (25,26,29,20)

(İHA) Vestel, Sigorta, Galatasaray, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
Kaynak: İHA