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Filede Deregümü Orta Okulu şampiyon

2019-2020 Yılı Isparta Voleybol Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi.

31.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18 Filede Deregümü Orta Okulu şampiyon
2019-2020 Yılı Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi.

Müsabakalar kapsamında, Deregümü Orta Okulu, finalde Büyük Gökçeli Orta Okulu'nu 2-0 mağlup ederek Isparta şampiyonu oldu.

Isparta Işıkkent Salonu'nda oynanan maçta rakibini yenen Deregümü Orta Okulu, mutlu sona ulaşmasını bildi.

İl Birinciliğinde Deregümü Orta Okulu, Mustafa Şener Orta Okulu, Şehit Ömer Sarı Orta Okulu, Süleyman Demirel Orta Okulu, Hızırbey Orta Okulu, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi Orta Okulu ve Büyükgökçeli Orta Okulları'nı geride bırakmanın sevincini yaşadı.

Deregümü Orta Okulu'nun bu başarısında Eski Milli Halterci Beden Eğitimi Öğretmeni Ferit Şen başrol oynadı. Şen'in öğrencileri, Isparta'yı gruplarda temsil edecek.

Deregümü Orta Okulu Küçük Erkek Voleybol Takımını şampiyonluğa taşıyan kadroda ise, Adem Aslan, Ali Kılınç, Arda Özer, Burak Çilli, Recep Efe Kula, Şeref Çetin, Emirhan Yalçın, Yasin Kum ve Ahmet Erbaşı isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

voleybol, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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