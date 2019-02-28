Filede Rakip Ziraat Bankası

İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban, Voleybol Efeler Liginde mücadele eden Belediyespor'un Cumartesi günü oynayacağı karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada voleybola gönül vermiş tüm sporseverleri maça beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin devlerinin yarıştığı Efeler Liginde mücadele eden İnegöl Belediyespor voleybol takımının zorlu müsabakası öncesi Başkan Alper Taban açıklama yaparak Ziraat Bankası ile oynanacak karşılaşmaya ilçedeki tüm sporseverleri davet etti.

2 MART CUMARTESİ SAAT:16.00

Salon sporlarına olan ilginin artmasına vesile olan parkenin prensleri, ligin 21.haftasında Ziraat Bankasını İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonunda konuk edecek. 02 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da kritik bir maça çıkacak Belediyespor Voleybol takımı sahadan mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyor.

"İVME KAZANMAYA BAŞLADIK"

Belediyespor Voleybol takımının oynayacağı zorlu Ziraat Bankası maçı öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Taban; "Voleybolda A takımımız Efeler Ligi'nde mücadele verirken, voleybol 2. Liginde ise gelişim takımımız İnegöl Belediyespor tamamı altyapıdan oluşan kadrosuyla ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizim yegane amacımız salon sporlarına olan ilgiyi daha da arttırmak. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Yönetiminden, oyuncusuna ve teknik ekibine kadar Belediyespor her şeyin en güzelini hak ediyor. Bildiğiniz gibi ligde istediğimiz sonuçları alamadığımız için Gökhan Öner hocamızla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmıştık. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ligde tecrübesi olan Fazıl Demirci hocamızla anlaşmaya karar verdik. Hocamızın gelmesiyle birlikte ivme kazanmaya başladık. İnşallah Efeler liginde bundan sonra alacağımız iyi sonuçlar ile hedeflediğimiz ve arzuladığımız noktalarda sezonu bitiririz" şeklinde konuştu.

"ZİRAAT BANKASINI MAĞLUP EDECEĞİZ"

Efeler Liginde mücadele eden Belediyespor voleybol takımının Cumartesi günü saat 16.00'da ligin lokomotif takımlarından Ziraat Bankasını konuk edeceğini ifade eden Taban, "Efeler liginde puan sıralamasında olmak istemediğimiz bir konumdayız. Yavaş yavaş bu durumdan sıyrılmaya başladık. Özellikle yenildiğimiz Arkasspor maçında gösterdiğimiz direnç sonrası sahaya çıktığımız Tokat Belediye Plevne ve Arhavi Belediye maçlarını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kazanma hırslarını sonuna kadar sahada göstereceklerine yürekten inanıyorum. Bu hafta rakibimiz Ziraat Bankası. Onlarda bu sene inişli çıkışlı bir grafik çiziyorlar. Geçen hafta kendi sahalarında Galatasaray'a yenildiler. İki takım içinde zor bir maç olacak. Belediyespor olarak kendi sahamızda oynayacağımız son maçta Ziraat Bankasını mağlup etmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Güzel bir maç olacağına eminim. Onlar da galip gelmek isteyecekler. Ancak biz kendi sahamızda ve seyircimizin de desteği ile Ziraat Bankasına geçit vermek istemiyoruz, onları İnegöl'den eli boş göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taban son olarak; "Cumartesi günü oynanacak olan bu önemli karşılaşmaya tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Voleybol maçlarında her zaman yanımızda itici bir güç olarak yer alan sporsever halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor, sporun yaşamımızın bir parçası olması temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler