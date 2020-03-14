Filede Sakarya Voleybol ile Numune Gençlik 1. Lige yükseldi
Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
14.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:01
Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları Isparta 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 3 gün süren müsabakalar bugün sona erdi. Müsabakalar sonunda 1. lige yükselen 4 takım belli oldu.
B Grubunda son iki karşılaşma Kalecik Bld. Spor Mektebi - Gelişim Koleji ve Sakarya Voleybol - Numune Gençlik arasında oynandı. Müsabakaların sonunda Sakarya Voleybol şampiyonluğa ulaşarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. ligine terfi etti. Grup ikincisi Numune Gençlik'te 1. lige yükselme başarısı gösterdi. 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ulusal Hakem Hakkı Demiralay ve Yılmaz Duman yönetti. Sakarya Voleybol , ilk seti 25-11 ve 2. seti 25-18 kazanmasını bildi. 3. seti Numune Gençlikspor 19-25 ve 4. seti 17-25 kazanınca maç uzatma setine gitti. Uzatma setini de Sakarya, 21-19 kazanmasını bildi.
Takımlara kupaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Musa Karaman tarafından edildi.
Kupa töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu, voleybol sporuna desteklerinden dolayı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkür plaketi takdim etti.
Kulüp yönetici ve idarecileri Isparta'nın ev sahipliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hatırlanacağı üzere A Grubunda şampiyonluğa Vakıfbank ulaşarak, 1. lige yükselme başarısı gösterdi. 1. grupta ikinci olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor'da 1. lige yükselen diğer takım oldu. - ISPARTA
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 3 gün süren müsabakalar bugün sona erdi. Müsabakalar sonunda 1. lige yükselen 4 takım belli oldu.
B Grubunda son iki karşılaşma Kalecik Bld. Spor Mektebi - Gelişim Koleji ve Sakarya Voleybol - Numune Gençlik arasında oynandı. Müsabakaların sonunda Sakarya Voleybol şampiyonluğa ulaşarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. ligine terfi etti. Grup ikincisi Numune Gençlik'te 1. lige yükselme başarısı gösterdi. 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ulusal Hakem Hakkı Demiralay ve Yılmaz Duman yönetti. Sakarya Voleybol , ilk seti 25-11 ve 2. seti 25-18 kazanmasını bildi. 3. seti Numune Gençlikspor 19-25 ve 4. seti 17-25 kazanınca maç uzatma setine gitti. Uzatma setini de Sakarya, 21-19 kazanmasını bildi.
Takımlara kupaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Musa Karaman tarafından edildi.
Kupa töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu, voleybol sporuna desteklerinden dolayı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkür plaketi takdim etti.
Kulüp yönetici ve idarecileri Isparta'nın ev sahipliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Hatırlanacağı üzere A Grubunda şampiyonluğa Vakıfbank ulaşarak, 1. lige yükselme başarısı gösterdi. 1. grupta ikinci olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik Spor'da 1. lige yükselen diğer takım oldu. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sakarya, Isparta, Spor
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