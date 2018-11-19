Filede Şampiyonlar Ligi Maratonu Başlıyor

Türkiye
'den 5 kulübün katıldığı 2019 Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması müsabakaları yarından itibaren başlayacak.
Kadınlar ve erkeklerde 20'şer takımın yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk karşılaşmaları, 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Kulüplerin dörderli 5 grupta mücadele edeceği turnuvada Türkiye'yi, kadınlarda Eczacıbaşı
VitrA, Fenerbahçe
ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor
ile Halkbank temsil edecek.
Erkeklerde A Grubu'nda bulunan Halkbank, yarın Belçika
'nın Knack Roeselare, E grubunda yer alan Arkas Spor da 21 Kasım Çarşamba
günü Fransa
'nın Tours takımını ağırlayacak.
Kadınlardaki Türk ekiplerinden 2'si, ilk maçlarına 21 Kasım Çarşamba günü çıkacak. B Grubu'ndaki Eczacıbaşı VitrA, Uralochka NTMK'yı (Rusya
) ağırlayacak. E Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Moskova
(Rusya) ile deplasmanda karşılaşacak.
A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise 22 Kasım Perşembe günü Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart
'ı konuk edecek.
Deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.
Türk takımlarının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Halkbank-Knack Roeselare (Belçika)
21 Kasım Çarşamba:
19.00 Arkas Spor-Tours (Fransa)
19.00 Dinamo Moskova (Rusya)-Fenerbahçe
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Uralochka NTMK (Rusya)
22 Kasım Perşembe:
19.00 VakıfBank-Allianz MTV Stuttgart (Almanya
)
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:32