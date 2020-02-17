Haberler » Spor » Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu - Spor

Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu

Isparta'nın sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları sona erdi.

17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:14Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu
'nın sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları sona erdi.

Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda 13-16 Şubat tarihleri arasında oynanan müsabakalar nefes kesti. Grup müsabakalarına 11 ilden, 22 takım, 308 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Isparta Spor Lisesi, Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor lisesi, kızlarda ise Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Konya Özel Bil Anadolu Lisesi, İzmir Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Koleji grup birincisi olarak Türkiye yarı finaline yükselme başarısı gösterdiler. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:59:44