Filedeki Derbide Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe
- Galatasaray
HDI Sigorta
: 3-0
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt
, Ramazan Çelik
FENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle
Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan
, Damla Çakıroğlu)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Jackson, Çağla Akın
, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı
, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin
, Melike Yılmaz
, Elifsu Ericek
, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)
SETLER: 25-19, 25-16, 28-26
SÜRE: 93 dakika (26, 26, 41) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta müsabakasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-19, 25-16, 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:33