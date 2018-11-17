17 Kasım 2018, 16:33
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Filedeki Derbide Kazanan Fenerbahçe

Filedeki Derbide Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0SALON: Burhan FelekHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ramazan ÇelikFENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys,...

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ramazan Çelik

FENERBAHÇE: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Buse Kayacan, Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Sinem Yıldız, Dilara Gedikoğlu)

SETLER: 25-19, 25-16, 28-26

SÜRE: 93 dakika (26, 26, 41)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta müsabakasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-19, 25-16, 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup etti. 

Bu sonuçla sarı-lacivertliler beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:33



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