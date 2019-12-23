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Fileden 3 puan, havuzdan madalya

Voleybol Kadınlar 1. Lig'de Berlin Döner Antalyaspor ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.

23.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:31 Fileden 3 puan, havuzdan madalya
Kadınlar 1. Lig'de Döner ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, ilk yarının son haftasında evinde ağırladığı Nevşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek devreyi mutlu tamamladı. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan Filenin Akrepleri, ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 6 yenilgi ile 7'nci sırada tamamladı. Devrenin son maçında Nevşehir Belediyesi ile karşılaşan Berlin Döner Antalyaspor, 25-15, 25-20, 16-25 ve 25-11'lik set skorlarıyla salondan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Akrepleri, ikinci yarının ilk maçını 4 Ocak'ta Antalya Salonu'nda ligin 3'üncü sırasındaki Merinos ile oynayacak.

Karşılaşma öncesi Antalyaspor yüzme takımı sporcuları da aldıkları başarılı sonuçlar nedeniyle ödüllendirildi. Bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalya alan sporculara ve Yüzme Şube Sorumlusu Alp Özel ve branş sorumluları tarafından madalya verildi. Özel, hem yüzmede, hem de voleybolda altyapıya verdikleri önemin altını çizerek, "Yüzmede Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahibiz. Voleybolda da altyapı ordumuz gelecek için ışık veriyor. İki branşta da yakın gelecekte Türkiye'de söz sahibi olacağız" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Berlin, Spor

Kaynak: İHA

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