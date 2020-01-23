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Filenin Akrepleri Mardin yolcusu

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, 4 maçlık zorlu periyot öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

23.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:29Filenin Akrepleri Mardin yolcusu
Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Döner , 4 maçlık zorlu periyot öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Oynadığı son 8 maçın 6'sını kazanan Filenin Akrepleri, bu hafta deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşılaşacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile Berlin Döner Antalyaspor arasındaki karşılaşma 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Baş Antrenör Gökhan Egeli, bir haftada 2'si deplasmanda 3 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu hafta Mardin maçı ile başlayan 4 maçlık bir periyoda giriyoruz. Mardin ile deplasmanda oynuyoruz, dönüşte salı günü Kahramanmaraş Elbistan takımı ile oynayacağız. Hafta sonu tekrar Ankara'da Astor ile karşılaşacağız. Ardından da PTT'yi konuk edeceğiz. 4 maçta seri galibiyetler almayı çok istiyoruz. Bu galibiyetler bizim lig başında koyduğumuz hedefler arasında olmasa da oyuncuların kendi aralarında koyduğu play-off hedefi için çok önemli. Oyuncularımız arasında tam bir aile ortamı oluştu. Bu ortam bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Berlin, Mardin, Spor

Kaynak: İHA

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