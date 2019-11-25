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Filenin Akrepleri PTT'yi 3-0 yendi

TVF 2019-2020 Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor, Ankara'da PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

25.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:00Filenin Akrepleri PTT'yi 3-0 yendi
TVF 2019-2020 Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden , 'da PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Geçen hafta Antalya'da Astor PVI takımını 3-1 mağlup eden Filenin Akrepleri, bu hafta son oynanan maçta, PTT'yi evinde 3-0 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Maçın başından itibaren mücadeleci oyunu ile rakibine fırsat vermeyen Antalyaspor, ilk seti 25-18, 2'nci seti 26-24 ve 3'üncü seti de 25-21'lik skorlarla kazanarak net bir galibiyet elde etti.

Maçtan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden takımımızın Baş Antrenörü Gökhan Egeli "Maçın her anını sayı sayı oynayıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan galibiyete ulaştık. Daha önce söylediğim gibi; savaşan ve kazanmaktan vazgeçmeyen bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Bütün rakiplerimiz birbirini yenecek güçte ve voleybol açısından çok keyifli, başa baş maçlar oynanıyor" dedi. Egeli, maçın ikinci setini oynanırken talihsiz bir sakatlık geçiren PTT'nin genç pasörüne geçmiş olsun dileklerini de iletti. Filenin Akrepleri, 8'inci hafta maçında, 1 Aralık Pazar günü grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanan lider İlbank ile oynayacak. - ANTALYA

Antalyaspor, voleybol, Ankara, PTT, Spor

Kaynak: İHA

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