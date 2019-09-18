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Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti

Belarus: 3-1SALON: Dvorana Center StoziceHAKEMLER: Jan Krticka (Çekya), Milan Rajkovic (Hırvatistan)TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) (Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)BELARUS: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk(Zabarouski,...

18.09.2019 00:08Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti
Belarus : 3-1

SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Jan Krticka (Çekya), Milan Rajkovic ( Hırvatistan )
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) (Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)
BELARUS: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk(Zabarouski, Antanovich, Miskevich, Kurash
SETLER: 25-21, 26-24, 20-25, 25-19
SÜRE: 118 dakika (30, 33, 28, 27)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus'u 3-1 mağlup etti.
Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Türkiye, rakibini 30-28, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Türkiye, gruptaki son maçını yarın TSİ 21.30 Finlandiya ile oynayacak.



Hırvatistan, Türkiye, Belarus, Milan, Spor

Kaynak: DHA

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