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Filenin Efeleri, hazırlık maçında Japonya'yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

06.09.2019 12:02 Filenin Efeleri, hazırlık maçında Japonya'yı mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası çalışmalarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milliler, ilk seti 25-22, ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-22'lik üstünlükle tamamlayarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de ay-yıldızlılar 25-23 kazandı. - İSTANBUL

İstanbul, voleybol, Japonya, Spor

Kaynak: İHA

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