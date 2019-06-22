22.06.2019 21:05
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Filenin Efeleri, namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

Filenin Efeleri, namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

Estonya'nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında, bugün Belarus ile karşı karşıya geldi.

Estonya 'nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında, bugün Belarus ile karşı karşıya geldi. Milliler, Saku Suurhall Arena'da oynanan mücadelede rakibini 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve tarihinde ilk kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılarda; Adis Lagumdzija 16, Burutay 13, Yasin 12 sayılık performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldular. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Slovenya 'nın Ljubljana şehrinde organize edilecek FIVB Challenger Kupası'na da katılma hakkı elde etti. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi bileti alacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
voleybol , Avrupa , Güncel

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