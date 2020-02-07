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Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri açıklandı.

07.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:55Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Takımı'nın 2021 CEV Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda Türkiye, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail

C Grubu: TÜRKİYE, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan



voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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