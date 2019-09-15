Filenin efeleri, slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

Türkiye
: 3-0
SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov ( Azerbaycan ), Sinisa Isajlovic ( Avusturya )
SLOVENYA: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj, Kovacic (L) (Stern T., Stern Z., Klobucar (L), Ropret)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) (Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)
SETLER: 30-28, 25-16, 25-23
SÜRE: 97 dakika (38, 24, 35)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Slovenya'ya 3-0 kaybetti.
Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Türkiye, rakibine 30-28, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki dördüncü maçında 17 Eylül Salı günü TSİ 21.30'da Belarus ile karşılaşacak.