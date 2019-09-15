Haberler » Spor » Haber

Filenin efeleri, slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

Türkiye: 3-0SALON: Dvorana Center StoziceHAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic (Avusturya)SLOVENYA: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj, Kovacic (L) (Stern T., Stern Z.

15.09.2019 23:40Filenin efeleri, slovenya'ya 3-0 mağlup oldu
Türkiye : 3-0

SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov ( Azerbaycan ), Sinisa Isajlovic ( Avusturya )
SLOVENYA: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj, Kovacic (L) (Stern T., Stern Z., Klobucar (L), Ropret)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) (Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)
SETLER: 30-28, 25-16, 25-23
SÜRE: 97 dakika (38, 24, 35)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Slovenya'ya 3-0 kaybetti.
Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Türkiye, rakibine 30-28, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki dördüncü maçında 17 Eylül Salı günü TSİ 21.30'da Belarus ile karşılaşacak.



Azerbaycan, Avusturya, Slovenya, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından