19.06.2019 14:29
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Filenin güvercinleri transfere tüm hızıyla devam ediyor

Filenin güvercinleri transfere tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligi'nişampiyonlukla kapatan PTT Spor Kulübü, yeni transferini açıkladı.

Filenin güvercinleri yeni sezon öncesi 5 iç 6 dış transfer yaparak Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor.

Angela Leyva, Polen Ünver, Ezgi Dağdelenler, Janset Cemre Erkul, Ceren Can Önal ve Gergana Dimitrova gibi isimlerle sözleşme imzalayan PTT'nin son transferi Bulgar orta oyuncu Nasya Dimitrova oldu.1.90 cm boyundaki orta oyuncu Nasya Dimitrova ülkesinde birçok şampiyonluk yaşamış, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı'nda da görev alıyor.

179 yıllık tarihinde ülkemizin her noktasında en yaygın hizmet ağı ile müşterileri için çalışan PTT AŞ sanattan, spora birçok dalda öncü kurumlar arasında yer alıyor. PTT AŞ köklü spor geleceğini "Filenin Güvercinleri" ile sürdürerek voleybol camiasının iftihar edeceği bir takım olma hedefinde ilerliyor.

Kaynak: Bültenler
Janset, Vestel Venüs, voleybol, PTT, Güncel

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