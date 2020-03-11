Filenin sultanları, 1. Lig peşinde
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında heyecan başladı.
11.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:53
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında heyecan başladı. Isparta 'da gerçekleştirilen final 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenecek final karşılaşmalarında İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe , Sakarya Voleybol , Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji mücadele ediyor.
Yarı Final maçları sonunda finale yükselen 8 takım 4'erli 2 grupta mücadele edecek. Tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda her iki grubun 1 ve 2.'leri toplam 4 takım 1. Kadınlar Voleybol Ligi'ne terfi edecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, voleybol heyecanına tüm Isparta halkını davet etti. 8 takımın 1. Kadınlar Voleybol Ligi'ne yükselmek için ter döktüğünü anlatan Gevrek, Isparta'nın spor turizminde tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalıştığını bildirdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise Isparta'nın ev sahipliğinde 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final maçlarının başladığını belirtti. 11-13 Mart tarihleri arasında 8 takımın katılımıyla 1. Lig heyecanının yaşanacağını ifade eden Asbaşkan Göksu, organizasyonun sorunsuz olmasına destek veren kent protokolüne, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkür etti.
Fenerbahçe ilk maçını kazandı
Öte yandan Final grubu maçının ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti. 6 Mart Spor Salonu'nda oynanan maçı Yılmaz Duman ve Mustafa Çoban yönetti. Fenerbahçe ilk seti 25-16 ve 2. seti 25-18 kazandı. 3. seti 21-25 kaybeden Fenerbahçe, 4. seti 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. - ISPARTA
6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenecek final karşılaşmalarında İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe , Sakarya Voleybol , Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji mücadele ediyor.
Yarı Final maçları sonunda finale yükselen 8 takım 4'erli 2 grupta mücadele edecek. Tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda her iki grubun 1 ve 2.'leri toplam 4 takım 1. Kadınlar Voleybol Ligi'ne terfi edecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, voleybol heyecanına tüm Isparta halkını davet etti. 8 takımın 1. Kadınlar Voleybol Ligi'ne yükselmek için ter döktüğünü anlatan Gevrek, Isparta'nın spor turizminde tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalıştığını bildirdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise Isparta'nın ev sahipliğinde 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final maçlarının başladığını belirtti. 11-13 Mart tarihleri arasında 8 takımın katılımıyla 1. Lig heyecanının yaşanacağını ifade eden Asbaşkan Göksu, organizasyonun sorunsuz olmasına destek veren kent protokolüne, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkür etti.
Fenerbahçe ilk maçını kazandı
Öte yandan Final grubu maçının ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti. 6 Mart Spor Salonu'nda oynanan maçı Yılmaz Duman ve Mustafa Çoban yönetti. Fenerbahçe ilk seti 25-16 ve 2. seti 25-18 kazandı. 3. seti 21-25 kaybeden Fenerbahçe, 4. seti 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, voleybol, Isparta, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu