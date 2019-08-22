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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 madalya aldı

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugüne kadar 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

22.08.2019 11:03 Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 madalya aldı
Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugüne kadar 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Milliler, son 4 turnuvada da 3 kez yarı final oynama başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde arasında düzenlenecek olan 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yine yeni bir başarı için mücadele edecek. Milliler, turnuvada A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

File Sultanları, şampiyona tarihindeki ilk madalyasını 2003 yılında Ankara'da düzenlenen turnuvada elde etti. Milli Takım, o turnuvada finalde Polonya'ya yenilmiş ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu. O günden bu yana gelişen Türk Voleybolunda sayısız başarılar elde milliler, son 4 Avrupa Şampiyonası'nın 3'ünde de yarı final oynadı.

2011 yılında İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olarak bronz madalya alan Filenin Sultanları, turnuva tarihinde ikinci madalyasını kazandı. 2015 yılında şampiyonayı 4. olan ay-yıldızlılar, son olarak 2017 yılında Azerbaycan - Gürcistan ortaklığında düzenlenen şampiyonada da yine kürsüye çıktı ve bronz madalya elde etti. - İSTANBUL

voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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