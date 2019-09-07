Haberler» Spor» Haber

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

07.09.2019 21:29 Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Türk Milli Takımı, Ankara Arena'da tıklım tıklım dolu tribünler önünde, turnuvaya en çok katılım gösteren takımlardan Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede Polonya'yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda finale adını yazdırırken, son şampiyon Sırbistan'ın da rakibi oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts

Türkiye: Meliha, Kübra, Meryem, Hande, Eda, Naz, Zehra, Ebrar, Cansu, Şeyma, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)

Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medryzk, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)

Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18

Süre: 1 saat 33 dakika (20, 23, 21, 29) - ANKARA

Sırbistan Karadağ, voleybol, Polonya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:54   Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
22:50   Plaj Futbolu Milli Takımı, Ukrayna'yı yendi
22:50   Rizespor'da Göztepe hazırlıkları
22:46   Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
22:45   Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul'da
22:44   Türkiye - Andorra (EK FOTOĞRAFLAR)
22:43   Futbol: Hazırlık maçı - Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 0