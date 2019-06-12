Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 4. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin
'e 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu 2. mağlubiyetini aldı. Türkiye
, Çin etabındaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 11.00'de Polonya
ile karşılaşacak.
Salon: Jiangmen Spor Merkezi Hakemler: Shin Muranaka
(Japan), Andrei Zenovich (Rusya
) Çin: Xiangyu, Yingying Li, Zhang, Ni, Mingyuan, Di Yao, Li (L) (Zhu, Chunlei, Xia) Türkiye: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge
(L) (Şeyma, Buse, Gözde, Yasemin, Fatma, Aylin (L), Aslı) Setler: 26-24, 25-19, 25-21 Süre: 1 saat 27 dakika (32, 27, 28)
(İHA)
Kaynak: İHAvoleybol
, Çin Halk Cumhuriyeti
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