02.07.2019 15:05
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri

A Kadın Milli Takımımız, 03-07 Temmuz tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alacak.

A Kadın Milli Takımımız, 03- 07 Temmuz tarihleri arasında Çin 'in ev sahipliğinde Nanjing 'te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alacak.

Milletler Ligi Finalleri'nde A Grubu'nda ev sahibi Çin ve İtalya ile mücadele edecek Filenin Sultanları, finallerdeki ilk karşılaşmasında yarın Türkiye saati ile 14.30'da Çin ile karşılaşacak.

Millilerimizin 15 kişilik Milletler Ligi Finalleri kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu , Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu - ANKARA
Kaynak: İHA
07 temmuz , nanjing , kadın , çin , Spor

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