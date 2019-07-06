06.07.2019 16:10
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, ABD-Çin karşılaşmasının kaybedeni ile yarın TSİ 10.00'da bronz madalya maçına çıkacak. Çin'in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya'ya 23-25, 15-25 ve 10-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 10.00'da, bronz madalya karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlıların üçüncülük maçındaki rakibi ise; bugün oynanacak ABD -Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.
Salon: Nanjing Olimpik Hakemler: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD) Türkiye: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem) Brezilya: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke) Setler: 23-25, 15-25, 10-25 Süre: 1 saat 21 dakika (31, 26, 24)
(İHA)
Kaynak: İHA
voleybol, Brezilya, Güncel

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