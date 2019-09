- Filenin Sultanları'nın finale olan inancı tam

- Filenin Sultanları'nın finale olan inancı tamAvrupa Voleybol Şampiyonası yarı final öncesi medya günü düzenlendi Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli"Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar: "Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"ANKARA - Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Polonya milli takımlarının katıldığı medya günü gerçekleşti. Ankara'da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen medya gününde konuşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz" dedi. Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı."Mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli"Polonya'nın fizik gücü yüksek bir rakip olduğunu dile getiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "İki maçta da bu muhteşem taraftarımızın önünde oynayabileceğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz. Yarı finaldeki rakibimiz Polonya fizik gücü yüksek bir takım. İyi hücumcuları var. O yüzden maça iyi bir şekilde hazırlanıp iyi mücadele sergileyeceğiz. Tabi ki bu mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı."12 bin taraftarın önünde güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek"Şampiyonada son 4'te olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Şuna kadar takım olarak elimizden geleni en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Polonya ile oynayacağız. Polonya'da uzun yıllar sonra yarı finale kalma başarı gösterdi. Onlar da çok iyi voleybol oynuyorlar. Çok disiplinli bir ekip. İyi servis atıyorlar ve çok iyi hücumcuları var. Bizim yarınki maçta taktiklerimizi iyi kullanıp iyi servis atıp rakibi zorlamamız gerekiyor. Biz Ankara seyircisinin, 12 bin taraftarın önünde güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek. Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.Düzenlenen medya gününe Sırbistan, Polonya ve İtalya Milli Takımları'nın başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.