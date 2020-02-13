Filenin Sultanları'nın olimpiyat maç programı belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu.



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:



26 Temmuz, Pazar



TSİ 10.25 Türkiye - Çin



28 Temmuz Salı



TSİ 10.25 Türkiye - İtalya



30 Temmuz, Perşembe



TSİ 15.45 Türkiye - A.B.D.



01 Ağustos, Cumartesi



TSİ 08.20 Türkiye - Arjantin



03 Ağustos, Pazartesi



TSİ 08.20 Türkiye - Rusya



Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA