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Filenin Sultanları'nın olimpiyat maç programı belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

13.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:35Filenin Sultanları'nın olimpiyat maç programı belli oldu
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
26 Temmuz, Pazar
TSİ 10.25 Türkiye - Çin
28 Temmuz Salı
TSİ 10.25 Türkiye - İtalya
30 Temmuz, Perşembe
TSİ 15.45 Türkiye - A.B.D.
01 Ağustos, Cumartesi
TSİ 08.20 Türkiye - Arjantin
03 Ağustos, Pazartesi
TSİ 08.20 Türkiye - Rusya
Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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