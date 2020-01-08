Haberler » Spor » Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti - Spor

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

08.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:25Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu ikinci maçında 'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Milliler 10 Ocak Cuma günü Belçika ile karşılaşacak.

Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 (28-26, 12-25, 20-25, 21-25) mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Milliler'de, Zehra Güneş 16 (6 blok), Hande Baladın 15, Eda ve Meryem 14'er sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldu.

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 10 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

Hırvatistan: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak

Türkiye: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L), Şeyma

Setler: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25

Süre: 101 dakika (31, 20, 23, 27) - İSTANBUL

Hırvatistan, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:36  Hüseyin Çimşir: İnşallah arzulanan hedefe birlikte ulaşırız - Spor
17:36  Futbol: Hazırlık maçı - Spor
17:35  Muhabirinden Kulis | Galatasaray'dan Simon Kjaer bombası! - Spor
17:29  Atakan Karahan'dan tarihi başarı - Spor
17:27  Hüseyin Çimşir: "Bu kampta herkesi değerlendireceğiz" - Spor
16:56  Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Spor
16:49  Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum - Spor
16:45  Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa - Spor
16:31  Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu - Spor
15:54  Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti - Spor
8.01.2020 17:48:52