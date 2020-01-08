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Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

08.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:30Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti
A Milli Kadın Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu ikinci maçında 'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Milliler 10 Ocak Cuma günü Belçika ile karşılaşacak.
Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 (28-26, 12-25, 20-25, 21-25) mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Milliler'de, Zehra Güneş 16 (6 blok), Hande Baladın 15, Eda ve Meryem 14'er sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldu.
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 10 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)
Hırvatistan: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak
Türkiye: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L), Şeyma
Setler: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25
Süre: 101 dakika (31, 20, 23, 27)
(İHA)

Hırvatistan, voleybol, Güncel

Kaynak: İHA

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