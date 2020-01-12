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Filenin Sultanları olimpiyatlarda

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

12.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:00Filenin Sultanları olimpiyatlarda
Hollanda'nın ev sahipliğinde 'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında 'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibi Almanya karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek, mücadeleden 25-17, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı ve olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.
Salon: Omnisport
Hakemler: Daniele Rapisarda, Vladimir Simonovic
Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz)
Almanya: Geerties, Weitzel, Lipmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Möllers, Bock)
Setler: 25-17, 25-19, 25-22
Süre: 73 dakika (22, 23, 28)
(İHA)

Apeldoorn, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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