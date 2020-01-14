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Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.

14.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:53Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi
2020 CEV Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.

Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüş yolunda uçakta da kutlamalarına devam etti. Katıldıkları film galası sonrasında 'Filenin Sultanları' ile aynı uçakla İstanbul'a dönen ünlü oyuncular Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin, sporcuların sevincine ortak oldu. Uçakta 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, 'Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, 'File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularına söylemesi eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden olurken, bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Murat Cemcir, Tokyo, Magazin

Kaynak: İHA

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