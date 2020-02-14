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"Filenin Sultanları" voleybolseverlerle buluştu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları, voleybolseverlerle bir araya geldi.

14.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:24
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın oyuncuları, voleybolseverlerle bir araya geldi.
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde Ataşehir'de gerçekleştirilen söyleşiye, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile milli oyuncular Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Cansu Özbay, Aslı Kalaç ve Tuğba Şenoğlu katıldı.
Mehmet Akif Üstündağ ile milli voleybolcular, Hollanda'da yapılan olimpiyat elemelerinde yaşadıklarını, spora başlayış hikayelerini, gelecekteki planlarını ve sürdürülebilir başarının nedenlerini voleybolseverler ile paylaştı.
Cesaret sponsoru olduğu "Filenin Sultanları"na 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı dileğinde bulunan Tankut Turnaoğlu, TVF Başkanı Üstündağ'a plaket, milli oyunculara da çiçek takdim etti.
Mehmet Akif Üstündağ ise Turnaoğlu'na imzalı milli takım forması hediye etti.

Akif Üstündağ, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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