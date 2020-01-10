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Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

10.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:11Filenin Sultanları yarı finalde
A Milli Kadın Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yendi. Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 2 galibiyet alan milliler, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler, 2012 ve 2016'nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesi aldı.

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Oleynik, Vladimir Simonovic

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)

Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10

Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16) - İSTANBUL

voleybol, Belçika, Spor

Kaynak: İHA

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