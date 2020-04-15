Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi’ye attı

Trabzonspor 'un altyapısından yetişen Serkan Asan, karantina günlerini Trabzon'un Düzköy İlçesindeki evlerinde geçirirken, yaptığı lahana yemeği ile takım arkadaşı Filip Novak'tan mutfaktaki hünerlerini görmek istediğini iletmişti. Bunun üzerine kız arkadaşı Katerina ile birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Çekya'nın geleneksel yemeği olan tavuk şinitzel hazırladı.

"DÖNERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Novak, "Bugün geleneksel bir Çek Cumhuriyeti yemeği yapacağız. Bu yemekte tavuk şinitzel, yanında patates salatası ve tatlı olacak. Doğan Erdoğan'ın mutfağını gördüm. Gerçekten kötüydü. Döneri çok seviyoruz. Trabzon'da hep birlikte gittiğimiz bir yerimiz de var. Çok güzel yapıyorlar. Ayrıca pideyi de seviyorum" dedi.

Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Filip Novak, yemek pasını ise takım arkadaşı Gaston Campi'ye attı.