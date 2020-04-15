Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı

Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, mutfağa girerek geleneksel Çekya yemeği olan tavuk şinitzel yaptı. Deneyimli oyuncu, yemep pasını Gaston Campi'ye attı.

15.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:05

Trabzonspor 'un altyapısından yetişen Serkan Asan, karantina günlerini Trabzon'un Düzköy İlçesindeki evlerinde geçirirken, yaptığı lahana yemeği ile takım arkadaşı Filip Novak'tan mutfaktaki hünerlerini görmek istediğini iletmişti. Bunun üzerine kız arkadaşı Katerina ile birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Çekya'nın geleneksel yemeği olan tavuk şinitzel hazırladı.

"DÖNERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Novak, "Bugün geleneksel bir Çek Cumhuriyeti yemeği yapacağız. Bu yemekte tavuk şinitzel, yanında patates salatası ve tatlı olacak. Doğan Erdoğan'ın mutfağını gördüm. Gerçekten kötüydü. Döneri çok seviyoruz. Trabzon'da hep birlikte gittiğimiz bir yerimiz de var. Çok güzel yapıyorlar. Ayrıca pideyi de seviyorum" dedi.

Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Filip Novak, yemek pasını ise takım arkadaşı Gaston Campi'ye attı.

Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi’ye attı

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Trabzon, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Spor Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Spor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Kulüplerin ödeme isyanına, yayıncı kuruluştan yanıt geldi Spor
Kulüplerin ödeme isyanına, yayıncı kuruluştan yanıt geldi
Aras Bulut’tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar’a teşekkür Spor
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
G.Saray’ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek Spor
G.Saray'ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Spor
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Onana’yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır’a dev talip Spor
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip
Haberler ›› Spor ››Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

19:02: UEFA'dan Uruguaylı forvet Michael Santos'a 3 maç men cezası - Spor 18:48: Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı - Spor 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 18:33: Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi - Spor 18:32: Real Madrid'in Tarihindeki 5. Şampiyonluğu Elde Ettiği Maç - Spor 18:32: Alessandro Bastoni'nin 2019-20 Sezonu En İyi Anları - Spor 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber