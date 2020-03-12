Filip Novak, kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak, kariyerinin en verimli günlerini bordo-mavili takımda yaşıyor.
12.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:55
Trabzonspor 'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak, kariyerinin en verimli günlerini bordo-mavili takımda yaşıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), Ziraat Türkiye Kupası (2) ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 14 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza attı.
2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 95 maçta 14 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda oynadığı 139 maçta 15 gol atarken, 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 78 maçta 14 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.
(Gökmen Şahin/İHA)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (11), Ziraat Türkiye Kupası (2) ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 14 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza attı.
2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 95 maçta 14 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda oynadığı 139 maçta 15 gol atarken, 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 78 maçta 14 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Güncel
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