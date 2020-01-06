Filipin ordusundan Orta Doğu'daki işçilerin ülkeye dönüşü için hazır olması istendi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ordudan Orta Doğu'da çalışan binlerce Filipinlinin gerektiğinde ülkeye dönüşü için uçak ve gemilerin hazır tutulmasını istediği bildirildi.

CNN Philippines'ta yer alan habere göre, Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) Sözcüsü Tuğgeneral Edgard Arevalo, Duterte'nin dün üst düzey askeri ve polis yetkilileriyle ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin toplantı yaptığını kaydetti.

Duterte'nin Irak ve İran'da çalışan binlerce Filipinlinin gerektiğinde ülkeye dönüşü için uçak ve gemilerin hazır tutulmasını istediğini belirten Arevalo, Filipinli işçilerin ülkeye dönüşünü sağlamak için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA