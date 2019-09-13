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Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı

Filipinli yetkililer, internet üzerinden dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 277 Çin vatandaşını gözaltına aldı.

13.09.2019 13:10Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı
Filipinli yetkililer, internet üzerinden dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 277 Çin vatandaşını gözaltına aldı.
Yetkililer, Çin'deki binden fazla kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları gerekçesiyle 277 Çin vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.
Filipinler Göç Komisyonu Başkanı Jaime Morente, Pasig kentindeki Ortigas finans bölgesinde çarşamba günü gerçekleşen gözaltıların Çin'in Manila Büyükelçiliğinin Filipin makamlarına konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmasının ardından yapıldığını belirtti. Operasyonunun Çin makamlarıyla koordineli şekilde düzenlendiği kaydedildi.
Çin makamları, gözaltına alınanların Çin'de de dolandırıcılık sebebiyle arandığını ve pasaportlarının iptal edildiğini doğruladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

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