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Filipinler'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13.09.2019 14:56Filipinler'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, merkez üssü Quezon şehrine bağlı Burdeos kasabasının 39 kilometre kuzeydoğusu olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Başkent Manila ve civarında da hissedilen depremde halk binaları boşalttı, tren seferlerinde kısa süreliğine kesinti yaşandı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

Filipinler, Güncel

Kaynak: AA

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