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Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Davao Oriental bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:16 Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
'in Davao Oriental bölgesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yanardağ ve Bilimi Enstitüsünün açıklamasında, merkez üssü Davao Oriental bölgesi açıkları olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Enstitü, artçı sarsıntıların olabileceği uyarısında bulundu.
Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.
Adada 6 Aralık'ta gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde de 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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