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Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

16.10.2019 16:21Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Filipinler'in doğusundaki Mindanao Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün General Santos kentinin 69 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Şiddetli deprem nedeniyle adada yaşayanlar büyük korku yaşadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle tsunami beklenmediğini duyurdu. Deprem uzmanlarınca yapılan açıklamada, artçı depremler olabileceği konusunda halk dikkatli olmaları için uyarıldı. - MINDANAO

Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Mindanao, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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