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Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi öldü.

31.10.2019 10:16Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi öldü.
CNN Philippines'e göre, Sosyal Refah Bakanlığı, 6,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Depremde hayatını kaybedenlerinden Makilala ve Cotabato kentlerinden olduğu belirtildi.
Davao'daki bir binanın enkazından çıkarılan ve başlarından yaralanan 6 kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissedildiği belirtildi.
Mindanao Adası'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Filipinler, Mindanao, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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