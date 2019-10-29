Haberler » Güncel » Filipinler'de 6.6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Davao şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29.10.2019 12:05Filipinler'de 6.6 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Davao şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, büyük maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, depremin yerel saatle sabah 09.04'te meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonucu çöken binanın altına kalan 66 yaşındaki bir kişi ile 15 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerin 50 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi. Büyük korku yaşayan bölge sakinleri sokaklara döküldü. Adada yaşayan bir dükkan sahibi deprem anında çok korktuklarını belirterek "Deprem çok güçlüydü" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Filipinler, Mindanao, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 Doğa harikası Ulugöl'de sonbahar renkleri
15:34 Diyarbakır'da cumhuriyet bayramı coşkusu
15:34 Kars doğruyol köyünde cumhuriyet coşkusu
15:34 Kktc'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldü
15:34 Hatay iskenderun'da cumhuriyet coşkusu
15:34 Antalya-4 gündür kayıp oğluna seslendi yalvarıyorum, dön gel artık
15:34 Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada
29.10.2019 15:37:26