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Filipinler'de bir İngiliz ve eşi silahlı kişilerce kaçırıldı

Filipinler'in güneyinde bir tatil merkezinde, silahlı kişiler tatil yapan bir İngiliz vatandaşıyla Filipinli eşini kaçırdı.

04.10.2019 21:06Filipinler'de bir İngiliz ve eşi silahlı kişilerce kaçırıldı
Filipinler'in güneyinde bir tatil merkezinde, silahlı kişiler tatil yapan bir İngiliz vatandaşıyla Filipinli eşini kaçırdı.
Emniyet yetkilisi Jairus delos Reyes, Zamboanga del Sur eyaletindeki Tukuran kentinde silahlı 4 kişinin, tatil merkezine ait bir kulübede kalan İngiliz Allan Hyrons ve Filipinli eşi Wilma Hyrons'u gece saatlerinde kaçırdığını belirtti.
Kaçırılan çiftin tatil merkezinin sahibi olduğunu ifade eden Reyes, saldırganların, çifti bir tekneye bindirerek uzaklaştıklarını aktardı.
Reyes, polisin saldırganları aradığını bildirdi.
Olayı henüz üstlenen olmadı.

Filipinler, Sur, Güncel

Kaynak: AA

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