Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü
Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında alev aldı.
29.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:40
Filipinler 'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda özel bir şirkete ait yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Yetkililer, uçağın tıbbi tahliye görevi için Japonya'ya gitmek üzere kalkış yaptığını, uçağın kalkış sırasında alev aldığını ve kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
(İHA)
Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda özel bir şirkete ait yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Yetkililer, uçağın tıbbi tahliye görevi için Japonya'ya gitmek üzere kalkış yaptığını, uçağın kalkış sırasında alev aldığını ve kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Filipinler, Güncel