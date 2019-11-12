Haberler » Dünya » Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı - Haber

Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı

Filipinler Doğu Samar eyaletinde bulunan Borongan'da Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi olduğu düşünülen bir grupla Filipinler Ordusu arasında Pazartesi akşamı çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.

12.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:00Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı

Doğu Samar eyaletinde bulunan Borongan'da Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi olduğu düşünülen bir grupla Filipinler Ordusu arasında Pazartesi akşamı çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.

Borongan'ın Pinanagan kentinde Filipinler Ordusu 14'üncü Birliği, Filipinler Komünist Partisi'nin askeri kanadı olarak kurulan NPA üyesi oldukları düşünülen yaklaşık 50 kişiyle çatışmaya girdi. Silahlı çatışmanın ardından bölgede altı patlayıcı maddenin kullanıldığı belirtildi. Saldırıda 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.



Filipinler, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:16 Erdoğan Washington ziyareti öncesi konuştu: Ne ABD ne Rusya Suriye'deki teröristleri temizleyebildi
12:12 Pakistan'da çekirge istilası
12:01 Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'
12:00 Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı
11:40 Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü
04:34 Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi
00:06 Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj
21:18 Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı
19:51 ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır
18:50 İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:34:32